Kystvakten på fjellredning

Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Det var søndag at to danske turister på fjelltur på Sørøya måtte hjelpes ned da turen ble for krevende, melder Finnmark politidistrikt.

-Takk til KV Farm som besørget dem trygt til fastlandet, melder politiet.

Operasjonsleder Jan Arne Pettersen ved Finnmark politidistrikt sier til iFinnmark at danskene hadde lagt ut på en mer krevende tur enn de antok på forhånd.