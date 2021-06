Kystverket skal øve med Ivan

Russiske og norske beredskapsressurser skal øve sammen om søk, redning og bekjempelse av oljeforurensning i Barentshavet og nærliggende områder. Øvelsen går av stabelen i morgen onsdag 2. juni, og avholdes i Finnmark.

– I samsvar med bilaterale avtaler mellom Russland og Norge har Øvelse Barents i mer enn 20 år med noen få unntak blitt gjennomført årlig. Det melder Kystverket på sine nettsider. På grunn av den pågående koronapandemien ble fjorårets øvelse kanseller. Årets øvelse går av stabelen 2. juni.

Øver i ytre Varangerfjord

Øvelsen er lagt til ytre Varangerfjord i et område mellom Norge og Russland. Selve øvelsen består av en sjøredningsdel, hvor søk og redning øves live, og en oljeforurensningsdel der innsatsressurser fra Norge og Russland i fellesskap skal bekjempe virkningene av et oljeutslipp. De to delene ledes av henholdsvis HRS og Kystverket på norsk side.

– Det er i begge land et felles ønske og interesse om å få avviklet en slik live-øvelse årlig og det er i løpet av disse årene utviklet gode faglige og personlige relasjoner mellom aktørene. Den økende aktiviteten og ferdselen med sjøgående fartøy i nordlige områder gjør det spesielt viktig å øve og trene på samarbeid her. Dette for å videreutvikle og forbedre den internasjonale koordineringen av maritime hendelser i Barentshavområdet og oppfylle intensjonen i avtalene - å sikre at vi har kapasitet, evne og vilje til i samarbeid å gjennomføre søk- og redningsoperasjoner samt bekjempe oljeutslipp.

Omfattende øvelse

Når det gjelder søk og redning skjer denne koordineringen mellom redningssentralen i Murmansk (MRCC) og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS N-N) og ved oljeforurensningsdelen tilsvarende mellom Marine Rescue Service (MRS) i Russland og Kystverket i Norge.

– I tillegg til før nevnte instanser vil blant annet følgende delta fra russisk side: Nordflåten, Kystvakten, føderale søk og redningsinstitusjoner innen luftfart samt flytrafikkontrollen i Murmansk. Tilsvarende vil Kystradioen, Kystvakten, 330- og 333-skvadronene, Avinor, Forsvarets Operative Hovedkvarter, Flytrafikktjenesten og Redningsselskapet stille ressurser fra norsk side.

– På grunn av den stadig vedvarende koronapandemien og de restriksjoner som fortsatt gjelder, vil det i år bli begrenset ekstern deltakelse og heller ingen utveksling av personell mellom fartøy, avslutter de.