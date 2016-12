LAS Lofoten premieres

I årevis har Lofotens Avfallsselskap samlet marin søppel sammen med lag og foreninger. Nå betaler staten tilbake for utgiftene.

Foto: Lofoten Avfallsselskap

Ni avfallsselskap, en av dem LAS Lofoten, tre kommuner, tre skjærgårdstjenester, én privat bedrift, hele ti dykkeklubber, fem frivillige lag/foreninger og fire privatpersoner har samlet inn marint avfall i 2016. Nå får de til sammen 862 000 kroner i refusjon fra Miljødirektoratet. Las Lofoten er største mottaker i nord, med 73670 kroner i refusjon.

- Frivillige som rydder og profesjonelle som kan ta hånd om avfallet, er per i dag våre viktigste verktøy i kampen mot marin forsøpling, sier direktør for bærekraft i Ragn-Sells, Cecilie Lind.

Stimulerer ryddeaksjoner

Refusjonsordningen for herreløst marint avfall finansieres av Miljødirektoratet og administreres av Hold Norge Rent. Ordningen skal stimulere til økt rydding av marin forsøpling og sikre at aktører som bidrar til opprydding, ikke sitter igjen med regningen for transport og innlevering av avfallet.

Refusjonsordningen skal også stimulere både offentlige og private avfallsselskap til å hente, transportere, ta imot og behandle marint avfall vederlagsfritt.

Flest rundt Oslofjorden

Refusjonsordningen ble innført som en prøveordning i 2015. I år er antallet søknader mer enn doblet sammenliknet med 2015, og det utbetales også dobbelt så mye i refusjon. I alt 40 søknader kom inn, 37 av dem ble innvilget.

De fleste mottakerne er lokalisert rundt Oslofjorden og sentrale strøk på Vestlandet. I nord er Helgelands Avfallsforedling, LAS Lofoten og Reno-Vest i Vesterålen med på ordninga. Også Hurtigruten og Svalbardkurset 2015 får utbetalt refusjon i 2016.