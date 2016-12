La ut knøttsmå krabbekvoter

Næringsdepartementet har lagt ut neste års kvoter på kongekrabbe. Knøttsmå, i påvente av stortingsbehandlinga av de nye adgangskriteriene.

Dermed er én kvotefaktor per nå på bare 640 kilo.

- Stortinget har til behandling et forslag om utvide reglene for hvem som kan delta i det kvoteregulerte området, til å omfatte alle fartøy som oppfyller de vanlige reglene og er registrert i Finnmark. Dette vil eventuelt påvirke størrelsen på fartøykvotene, og det blir derfor nå fastsette foreløpige fartøykvoter i 2017. De foreløpige kvotene skal sikre at fangsten kan starte opp på normal måte inntil saka i Stortinget er ferdigbehandla, skriver departementet i en redegjørelse.

Som før er der deltakelse i annet fiskeri som avgjør kvotestørrelsen. Fangst fra annet fiskeri med verdi 100.000 kroner eller mer i 2016, vil gi en full kvotefaktor i 2017. Er verdien på det andre fisket mellom 50.000 og 100.000, er kvotefaktoren 0,5, mens 25.000-50.000 gir 0,25 kvotefaktor. Under 25.000 er kvotefaktoren 0,1.