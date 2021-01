Lærer smittevern på skjerm

400 personer lærer smittevern i fiskeindustrien, på skjerm. På norsk, engelsk, polsk, rumensk og litauisk.

Det digitale kurset er utviklet på vegne av åtte bedrifter i Øksnes og finansiert av de åtte samt av Øksnes kommune. Bak står Egga Utvikling AS, i samarbeid med Cerpus AS. Kurset vil gjøre både kommunen og næringa trygg på at utenlandsk arbeidskraft har satt seg inn i og forstått de nasjonale smittevernreglene.

- Kurset ble ferdigstilt tidlig i januar og distribuert til de åtte bedriftene. Så langt har nærmere 400 personer blitt registrert inn i kurset på de forskjellige språkene norsk, engelsk, polsk, rumensk og litauisk. Kurset er delt inn i to bolker: én bolk basert på de nasjonale reglene for utenlandsk arbeidskraft ved innreise til Norge, og én bolk basert på lokale regler i kommunen. For å bestå kurset må alle svar være riktige. Det er ingen begrensning på antall forsøk på gjennomføring. Ved bestått kurs, kvalifiserer deltakerne til kursbevis, forteller bedriftsklyngen Cod Cluster, som nå tilbyr kurset til alle sine medlemmer.

Det tar i underkant av 15 minutter å gjennomføre kurset og det kan tas når som helst og hvor som helst i en enkel og mobilvennlig løsning.

- Ambisjonen har hele tiden vært at kurset kan være til hjelp for bedrifter som benytter utenlandsk arbeidskraft i den litt spesielle situasjonen vi befinner oss i, og bidra til at samfunnet på best mulig måte kan unngå smittetilfeller og nedstenging under den svært viktige vintersesongen, skriver Cod Cluster.