Lager kunstig torskefôr

Biomar på Myre utvikler nå et nytt torskefôr tilpasset villfanget torsk.

Fôringen er en av de siste brikkene som må på plass for levendelagringsnæringen. I dag slaktes det meste av fisken ut før den etter loven skal ha mat, men om næringa skal greie å flytte større kvantum ut av vintersesongen og over i høst og førjul, må fisken ha mat. Og da må fôret være egnet til å øke fiskens vekt på en sunn måte, noe dages fôring med sild og lodde ikke er. I tillegg til at det naturlige fôret er dyrt, har det også for høyt fettinnhold til at man drive effektiv fôring med sikte på vektøkning.

Sammen med Fiskeriparken AS og fiskeribedriftene Sjøfisk og ToBø Fisk skal BioMar teste ut tørrfôret på villfanget torsk.

- Dagens fôrregime anses som en flaskehals for den fangstbaserte næringen, og et tørrfôr vil forenkle dette. Blant annet tilgang på fôr, håndtering av fôret og frysekapasitet vil forenkles. Jeg har trua på at vi skal komme ut med et godt fôr, som vi etter hvert kan tilby til næringen ved behov og etter ønsker, sier produktsjef for marinfisk hos Biomar, Kristian Sørebø til nettstedet ilaks.no

Prosjektet er en del av klyngeprogrammet Arena Torsk, som ledes av Fiskeriparken på Myre. Fiskeri- og havruksnæringens forskningsfond FHF har bevilget 5,2 millioner kroner til prosjektet, i tillegg til at Sjøfisk og Tobø fisk har gått inn med 2,4 millioner hver. Biomar er inne med 1,2 millioner kroner i prosjektet.