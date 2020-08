Lager nødstopp-standard

Det er utviklet flere ulike teknologier for nødstopp i fiskeflåten. Nå vil Sjøfartsdirektoratet ha en standardisering av systemene.

I slutten av juni startet prosjektet, som avsluttes 1. desember. Prosjektet kommer etter at Statens havarikommisjon for transport tilrådde at det bør vurderes krav til nødstoppanordning for fremdrift på fiske- og fangstfartøy under 15 meter. Anbefalingen kom i kommisjonens nye rapport om ulykker i teinefiske.

Rapporten finansieres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og utføres av SINTEF Ocean, mens FHF-ansvarlig er Roar Pedersen fra Ålesund, fagsjef Fartøyteknologi i FHF. Prosjektet skal kartlegge eksisterende systemer for nødstopp i kystfiskeflåten, med den hensikt å utarbeide en anbefaling for en standardisert løsning.

Flere systemer

Det er utviklet flere ulike nødstopp teknologier for fiskeflåten. Kystfiskere er særlig utsatt for ulykker og yrkesdød. Ved «mann over bord»-ulykker vil en elektronisk nødstopp hindre framdrift av fartøy og gjøre det enklere å ta seg om bord. Varsling ved mann over bord vil ytterlige øke sjansen for tidlig respons fra fartøy i nærheten, redningsselskap og nødetater. Spesielt for fiskere som opererer alene i båten er dette en verdifull forsikring. Nå har Statens havarikommisjon tilrådet Sjøfartsdepartementet å innføre krav om nødstopp for fartøy under 15 meter.

Sjøfartsdirektoratet ser at det er behov for kunnskap om eksisterende systemer, samt kunnskap om hvilke krav som bør stilles til et system for fiskeflåten. Disse kravene må basere seg på forutsetninger og behov hos fiskere og andre interessegrupper, og må utredes med tanke på kostnader og øvrige konsekvenser for næringen. SINTEF Ocean vil jobbe tett med Sjøfartsdirektoratet under prosjektet.