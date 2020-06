Norges Råfisklag lager nye auksjonssider på nettet. Snart kan du kjøpe fisk med mobilen.

Camilla Stormoen er en av skaperne bak de nye auksjonssidene som nå skreddersys for mobiltelefon. 26-åringen er fersk utdannet sivilingeniør i informatikk fra Universitetet i Tromsø og ansatt som IT-konsulent i Norges Råfisklag. Det er hun som står for programmeringen.

- Fiskeauksjonen får splitternytt utseende i ny programvare og blir lettere å bruke fra både pc og mobil, forklarer Stormoen.

Laget for mobilen

Hvert år kjører Råfisklaget store mengder sjøfryst fisk på auksjon. Fisk og skalldyr som fiskes av større havgående fartøy kan leveres til nøytrale fryselager langs kysten og bli solgt elektronisk på auksjon til høystbydende. I fjor solgte Råfisklaget sjømat for nær 3,5 milliarder kroner på denne måten.

Selve auksjonssystemet blir det samme , men vil nå bli bedre tilpasset mobiltelefoner. Mobiltelefonens inntreden har endret jobbrutinene våre radikalt.

- Nå er det mange som orienterer seg om hvilken fisk som har blitt levert før de drar på jobb og på reise, og slik dagens auksjonssider ser ut er det knotete fra mobiltelefon, sier Stormoen. De nye auksjonssidene vil fungere som en egen app på mobiltelefonen.

Enklere oversikt, raskere kjøp

Målet er også å lage en enklere oversikt over varpartiene som selges. Viktige opplysninger som betyr mye for valget om å kjøpe vises med en gang; pris, størrelse, fartøy, miljømerking, fangstområde, redskap og bilder av fangsten. Fargekoder og «smileys» skal enkelt vise om man leder budrunden eller er overbydd. Selv om selve budgivningen fungerer helt likt, tror Camilla man vil oppleve at det går raskere.

- Nå kan man lett og effektivt kjøpe fisk på mobil med bare en hånd og ett klikk! Man trenger ikke å dra opp en pc for å utføre kjøpet, sier hun.

Søker testpiloter

Før den nye fiskeauksjonen er helt ferdig skal den testes blant Råfisklagets egne fagfolk, fiskere og fiskekjøpere. Nå vil laget ha med noen av næringas folk som «testpiloter»:

- Bruker du auksjon og vil være med på testen? Ta kontakt med auksjonssjefen Sara Izquierdo på sara@rafisklaget.no.