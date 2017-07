Lager regler for hvalturismen

Hvaltittenæringa har nå laget et utkast til regler for hvordan fritidsfolket skal opptre i nærkontakt med havets konger.

Foto: Sanna Drogset Børstad

– Mange turister vil komme så nært hvalen som mulig for å ta den perfekte selfie, men de nye retningslinjene vil dreie seg om både avstand til hvalen og hvor lang tid båten kan oppholde seg ved hvalen, forteller Silje Westjord, leder av arbeidsgruppa for nasjonale retningslinjer hvalsafaribedrifter til NRK.

Hvalsafaribedrifter fra Tromsø, Lofoten, Senja og Vesterålen har deltatt i arbeidet, etter at Arena Lønnsomme Vinteropplevelser tok initiativ til å få laget et regelverk. Reglene bygger på dyrevelferdsloven og naturmangfoldsloven, slik at de som nærmer seg hval skal gjøre det på en måte som ivaretar både dyrets sikkerhet og livsutfoldelse.

Det skal også etableres et organ som skal se til at reglene blir fulgt. Men ordningen er basert på internjustis, uten noen annen form for sanksjon enn en omdømmeripe i lakken til den som bryter reglene. Guleroten skal være at bedriftene som velger å følge reglene vil få smykke seg med et ekstra kvalitetsfortrinn i kampen om kundene.