Laks fra Nordland til Kina

- Det er veldig bra at laks fra hele Norge endelig kan selges til Kina igjen, sier en fornøyd fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Siden 2015 har de tre fylkene Troms, Nordland og Sør-Trøndelag vært utestengt fra å eksportere laks til Kina. 3.juli opphevet kinesiske myndigheter restriksjonene fra de tre fylkene.

Viktig for sjømatbedriftene

- Dette er veldig viktig for sjømatbedriftene i Nordland, påpeker Norvoll.

- Kina er et stort og voksende marked for sjømat. Da må vi bedriftene våre ha tilgang. Det er grunnen til at vi har arbeidet systematisk med dette, sier Norvoll.

Direkteruter

Nordland er vennskapsregion med en av Kinas viktigste sjømatregioner, Zhejiang.

Det er kun litt over en måned siden vi var over med en delegasjon fra Nordland.

- Det var laks fra Nordland til Kina et naturlig samtaletema for begge parter. Både import fra Nordland, men også direkte flyruter mellom Zhejiang og Nordland.

- Nå intensiveres arbeidet med å frakte laks og annen sjømat med direktefly fra Nord-Norge, avslutter Norvoll.