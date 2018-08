Laks økte med 20 prosent

Lakseprodusentene har hatt en særdeles travel sommer. i Juli økte eksporten med eventyrlige 20 prosent.

Norge eksporterte 88 000 tonn laks for 5,3 milliarder kroner i juli viser tallene fra Norges Sjømatråd.

Det er en volumøkning på 20 prosent eller 15 000 tonn og en verdiøkning på sju prosent eller 344 millioner kroner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 572 000 tonn laks for 37,8 milliarder kroner. Volumet har økt med ni prosent, mens verdien økte med fire prosent eller 1,4 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks i juli måned var 56,45 kroner per kilo mot 64,11 kroner i juli i fjor. Polen og Frankrike var de største markedene for laks i juli.

Ørreteksporten økte med 28 prosent

Norge eksporterte 3 350 tonn ørret for 213 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 65 prosent eller 1 300 tonn og en verdivekst på 28 prosent eller 47 millioner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 24 000 tonn ørret for 1,6 milliarder kroner. Det er en volumvekst på 30 prosent eller 5600 tonn og en verdiøkning på åtte prosent eller 124 millioner kroner fra samme periode i fjor. Hviterussland og USA var våre største marked for ørret i juli.