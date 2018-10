Lakseeksporten 4 prosent over fjoråret

Det er eksportert 759 000 tonn laks til en verdi av 49,4 milliarder kroner så langt i år.

Foto: Cermaq

Det er en økning i volum på 50 000 tonn eller 7 prosent, mens verdien har økt med 4 prosent eller 1,7 milliarder kroner fra samme periode i fjor, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

- En svekket norsk krone mot euro og dollar har bidratt til at verdien på lakseeksporten i september har holdt seg stabil. Etterspørselsveksten i EU, Norges viktigste laksemarked, har flatet ut. Veksten er primært i Asia og Øst-Europa, og med fri adgang til markeder som Russland og Kina, er det Chile som har vært best i stand til å utnytte dette i 2018, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl.

Norge har eksportert 88 200 tonn laks for 5,7 milliarder kroner i september måned. Det er en volumnedgang på 8 prosent, mens verdien er på samme nivå som september i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i september måned 60,96 kroner per kilo, mot 55,46 kroner samme måned i fjor. Hittil i år har Polen og Frankrike kjøpt mest laks fra Norge.