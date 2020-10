– Laksefiske en viktig del av samisk kultur

Sametingsrådet legger fram en redegjørelse om laks for Sametingets plenum i oktober.

Det er første gang Sametinget skal diskutere en redegjørelse om laksefiske både i elv og sjø, melder sametinget i en pressemelding.

Stor betydning for samene

– Selv om laksefiske er sesongbetont, så har det hatt og har stor betydning for den samiske befolkning, sier Muotka. Sjølaksefiske har gitt verdifulle tilleggsinntekter, og elvefiske har i uminnelige tider vært viktig som mat for lokalbefolkningen etter en lang vinter, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

– Vi ønsker å bygge videre på den tradisjonskunnskapen som lokalbefolkningen har innarbeidet seg i forvaltningen av laks, sier Muotka. For Sametinget er det viktig å se sammenhengen i hva som skjer i havet, i fjordene og i elvene.

– Alt henger sammen, sier Muotka.

Rikt språk for laksefiske

Det mange ikke er klar over er at det over tid har utviklet seg en egen terminologi for laksefiske.

– Det finnes et rikt språk som har med laksefiske å gjøre, og det er vi stolt over, sier sametingsråden.

Sametingspolitikerne får nå mulighet til å diskutere redegjørelsen i plenum.

– Den vil bli fulgt opp av en sametingsmelding i 2021, som da vil bli mer omfattende enn redegjørelsen, sier Muotka.