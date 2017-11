Laksefôr av sekkedyr

Sekkedyr i fiskefôrproduksjon, mat av rensefisken, tørrfisk av rognkjeks og utnyttelse av bioavfallet i smoltanlegg. Det var blant ideene som kom fram på bootcampen i Kristiansund.

Foto: Sett Sjøbein

Engasjerte og nysgjerrige studenter fra hele landet og ulike studieretninger på høyskole og universiteter har i en ukes tid vært på Nordmøre, Kristiansund og Smøla for å lære mer om havbruksnæringen. Sett Sjøbein arrangerte Marin student bootcamp på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

Formålet med bootcampen er å danne en kunnskapsbro mellom studenter og sjømatnæringen. Studenter fra hele landet kunne søke om å delta, men søkerne fikk ikke vite noe på forhand om hvor de skulle eller hvilke bedrifter de skulle besøke. De som deltar er topp motiverte studenter, som har satt av en uke av sin ordinære studietid til kun å lære om sjømatnæringen, melder Sett Sjøbein.

Kristiansund er et flott utgangspunkt for en slik bootcamp, med marine miljøer og bedrifter i byen, på Averøya og Smøla var det lett å sette sammen et spennende program for studentene.

Sett Sjøbein har hatt med to personer fra det Islandske selskapet Icelandic Startups som underveis trener studentene i det å tenke nytt og kreativt på vegne av havbruksnæringen.

Tre intensive dager tilbragte studentene til læring om havbruksnæringas muligheter og utfordringer, før de selv fikk utlevert en viktig utfordring som næringen ønsker deres hjelp til:

Hvordan kan vi bringe Havbruksnæringen «inn i fremtiden» gjennom å minimere påvirkningen den har på miljøet, og gjøre den ytterligere bærekraftig?

Studentene var inndelt i fem tverrfaglige grupper som jobbet med dette oppdraget i 48 timer før deres løsningsforslag skulle presentert overfor en jury bestående av sterke fagpersoner med tilknytning til næringen tirsdag formiddag.

Underveis i oppgaveløsningen fikk studentene hjelp av mentorer for å få tilbakemelding på ideene sine tidlig i prosessen.

Til topps i konkurransen gikk Marianne Wethe Koch, Marit Selbekk Liaklev, Erlend Thingvold Østgård og Ingunn Sjøvang Maurset. De fire, som ikke hadde møtt hverandre før bootcampen, stiller med solid kompetanse, som masterstudent, som sivilingeniør, Bachelor i petroleumslogistikk og Master i Økonomi og administrasjon. De foreslår å bruke tunikater, også kalt sekkedyr, som kilde til marint protein i fiskefôr som ikke konkurrerer med matproduksjon. Sekkedyr finnes langs norskekysten og i alle verdenshav, et velkjent «ugress» i norsk marin fauna, men med høyt innhold av både protein og cellulose, velegnet til produksjon av både protein og bioetanol. Tunikater kan produsere 100 ganger mer protein per areal enn en åker på land, og er derfor et bærekraftig alternativ til soya, som i dag er hovedkilden til protein i fiskefôr blant norske fôrprodusenter.