Laksen falt 240 millioner

Norge eksporterte 246 000 tonn laks for 15,8 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på 6 prosent målt i volum, mens verdien falt med 240 millioner kroner.

Foto: Dag Erlandsen

Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks falt dermed fra 65,43 kroner til 61,11 kroner per kilo. Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i første kvartal.

Verdinedgangen på 240 millioner kroner tilsvarer 1,5 prosent av eksportverdien sammenlignet med første kvartal i fjor.

Optimister

- En sterk vekst i lakseprisen de siste månedene gjør at vi er optimistiske med hensyn på den videre utviklingen i sjømateksporten for 2018. For eksempel var gjennomsnittsprisen i november for fersk hel laks 50,50 kroner per kilo. I mars hadde den steget til 67,59 kroner per kilo. Høy kampanjeaktivitet i store markeder som Frankrike, Storbritannia og Italia i kombinasjon med en sterk Euro har bidratt til et prisløft for laks, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Sjømatrådet.

Markert ned for ørret

Prisnedgangen for ørret er mer markert, der samlet verdi går ned tross volumoppgang på hele 14 prosent.

Norge eksporterte 9800 tonn ørret for 633 millioner kroner i første kvartal. Volumet økte med 14 prosent, mens verdien falt med 43 millioner kroner eller 6 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.

Hviterussland, USA og Polen var våre største markeder for norsk ørret i første kvartal.