Lander kongekrabbe nær Tromsø

Kongekrabben vandrer vestover og sørover. Det er såvidt mye av den i Tromsøs ytterdistrikt at Rebbenes Fisk AS i Løksfjord har startet kjøp av den. – Vi sendte levende krabber herfra til Kina for 14 dager siden, sier daglig leder Paulius Skerys ved Rebbenes Fisk AS.