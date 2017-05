Landets første instruktører

Her ser du landets første instruktører i fangstbasert akvakultur. Nå skal kunnskapen ut i de videregående skolene.

Foto: Fiskeriparken

De seks instruktørene ble nylig uteksaminert på siste kurssamling på Sjøfisk i Bjarkøy. Nå er de klare for å kurse fiskeri- og oppdretts-elever i Lofoten og Vesterålen i kunsten å lagre villfanget torsk levende, melder Fiskeriparken, som har vært kursansvarlig i samarbeid med Nofima. Et samarbeid mellom Vest-Lofoten videregående skole og Sortland videregående skole gjør at regionen, som den første i landet, nå er i stand til å undervise i dette faget, for egne elever og for bedrifter gjennom voksenopplæring.

Prosjektet kalt «INDUK» får betydelig støtte av Innovasjon Norge, og formålet er å skape et helhetlig opplæringstilbud på levendefisk-konseptet. Kursdeltagerne har god faglig bakgrunn allerede, som faglærere i akvakulturfaget eller i fiske og fangst.

Instruktørene på kurset har vært blant de fremste ekspertene i verden på temaet, og forelesere fra Havforskningsinstituttet og Mattilsynet har bidratt, i tillegg til Nofima. Nord universitet i Bodø, som også har bred forskerkompetanse på marin biologi og fiskehelse, skal i fortsettelsen av programmet tilrettelegge for at man kan ta fag som gir formelle studiepoeng innenfor temaet.