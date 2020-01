Landligge ga skyhøye priser

Det dårlige været de siste dagene må ta på seg skylda for den lave omsetningen hos Norges Råfisklag ved inngangen til det nye året. Her er prisene på skrei i de forskjellige regionene.

Den lave råstofftilgangen har medført rekordpriser på skreien i forhold til fjoråret, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Det ble omsatt for 143 millioner kroner i uke 2. Det er nærmere 40 millioner kroner mindre enn samme uke i 2019. 74 millioner kroner av beløpet er fra fersk omsetning mens drøye 61 millioner kom fra fryste landinger.

Her er oversikten over prisen på fersk hodekappet torsk for de ulike regionene (i NOK):

Sone 2019 2020

Øst-Finnmark 29,51 32,89

Vest-Finnmark 28,94 38,89

Troms 33,85 41,54

Vesterålen 29,75 40,27

Lofoten/Salten 31,10 40,80

Helgeland 23,91 26,53