Lange køer for levering

Godt sildefiske i nord sørger for leveringstrøbbel. Mottakene får så store fangster at de fiskerne risikerer å måtte ligge flere timer i kø for å få levere.

- På grunn av det svært gode sildefisket på fjordene utenfor Tromsø melder nå de fleste av anleggene at det er ventetid på lossing. Fiskeflåten oppfordres til å avvente litt med fisketakten så anleggene kan ta unna fangstene, oppfordrer Sildelaget.

Også for låssetterne er det nå begrenset mulighet for omsetning av fangstene de neste par dagene- i påvente av at mottaksapparatet klarer å få kontroll med de store fangstene som ilandføres.