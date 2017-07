- Langt bedre enn sitt rykte

- Vi er positivt overrasket, sier filétsjefen på Myre Fiskemottak. Her kjøres det full drift hele sommeren takket være leveransene fra Bjørnøya.

Foto: Myre Fiskemottak

Siw Jakobsen og de 25 kollegene i filéthallen har ingen planer om å holde sommerstengt. Den senere tida har fisken fra snurrevadbåten «Quo Vadis» holdt bruket med jevn tilgang på torsk og hyse som fileteres for kunder i Europa. Straks er også Øksnes Kystfiskes egen båt, «Leander», i gang i samme fiskeri.

Hun stikker ikke under en stol at den sommerfiskede hysa er mer skjør enn vinterfisken.

- Likevel, om man tar hensyn til dette, og gjør alt rett hele vegen så kan også vi levere et godt produkt herfra, sier Jakobsen.

Daglig leder ved Myre Fiskemottak, Ted Robin Endresen er fornøyd med å ha etablert en råstofftilgang som sikrer aktivitet i en tid da det ellers skjer svært lite ved fiskebrukene i Vesterålen.

- Båtene som leverer her, fisker i kar og kasser, og går maks tre dagers turer. Dermed får vi en jevn forsyning av god ferskfisk som gjør at vi kan holde aktiviteten gående. Kanskje kunne man gjort det mer lønnsomt med å fryse om bord, men vi oppnår god nok lønnsomhet til at vi ønsker å kjøre denne produksjonen. Sett under ett er dette en viktig aktivitet for oss, sier Endresen.

