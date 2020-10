Lanserer fiskespill

I dag kan du dra på fisketur til Canada. Klokka 12 lanserer Misc Games i Rogaland sitt nye spill, Fishing North Atlantic.

- To års utviklingsarbeid skal ut. Vi er spent på responsen, sier daglig leder Gøran André Myrland (44) til Kyst og Fjord. For snart tre år siden lanserte han spillet Fishing: Barents Sea, som brakte fiskerinæringa inn i spillverden. Oppfølgeren er rundt ti ganger større og henvender seg til et publikum langt utenfor Norges grenser.

- Brukerne våre er mellom 7 og 92 år gamle. Det kan være unge som har hørt bestefar fortelle om fiskerlivet, men som selv aldri har vært på havet, tidligere fiskere som av ulike grunner ikke lenger står i jobben eller ungdom som snuser på fiskerlivet. Det er mye å lære for den som går inn her, sier Myrland, som selv jobbet på tråler etter oppveksten på Ringvassøya utenfor Tromsø. Da kom ideen om fiskerispillet. Nå bor Myrland i Sandnes og leder et spillutviklingsselskap med totalt 13 ansatte.

Grådighet blir straffet

Fiskeri på skjermen har en økende tilhengerskare, det være seg foran TV-en og serien «Deadliest Catch», avanserte simulatorer på fiskerifagskolene - eller i spillverden. De fem ansatte i Misc Games har gjort mye for at dette både skal være realistisk og pedagogisk, du kan velge mellom 26 forskjellige fartøy og bevege deg over en flate på 32 ganger 32 kilometer.

- Spillet skal gi deg et ganske godt innblikk i hvordan det er å være yrkesfisker. Det er mye å hente, du lærer om bærekraftig forvaltning, om hvordan fisken lever og at grådighet straffer seg. Tar du mer enn du skal, blir det svart hav, og neste gang du går ut, får du ingen ting.

Til Canada for å filme

I fjor sommer var teamet i Nova Scotia-regionen i Øst-Canada for å filme havner. Det er mange steder Google-bilen ikke har vært, og legger du deg til kai i Halifax eller noen av de mindre fiskerihavnene, skal du kunne bevege deg et godt stykke innenfor kaikanten.

- De fleste brukerne er mellom 18 og 35, men vi har altså folk som både er langt eldre, og langt yngre. Her er tidligere fiskere som kanskje er rammet av en ulykke og må sitte i ro, eller fiskere på dekk som aldri har stått til rors og styrt båten. Men det kan de gjøre i spillet.