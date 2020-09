Lanserer internasjonalt fiskekrimprosjekt

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sammen med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein lanserer et prosjekt i regi av FN for å bekjempe fiskerikriminalitet.

Prosjektet skal lanseres i morgen onsdag på en pressekonferanse på regjeringens nettsider. Fiskeriministeren fra Fiji, utviklingsminister Dag-inge Ulstein, fiskeriministeren i Fiji og UNDPs administrator vil også være tilstede.

– Fiskerikriminalitet er et omfattende og komplekst problem. Særlig utviklingsland mister store ressurser og inntekter som en følge av denne aktiviteten. I tillegg til tap av inntekter fra skatter og avgifter, så har fiskerikriminalitet også negativ innflytelse på matsikkerhet og livsgrunnlaget for kystbefolkninger. Norge bistår utviklingsland med å bekjempe fiskerikriminalitet, og har nå bevilget 3,4 millioner kroner til FNs utviklingsprogram (UNDP) for prosjektet "Blue Resilience", skriver Fiskeri- og sjømatdepartementet på sine nettsider.