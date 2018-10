Lanserer sporingsbrikke for bruket

Forskere ved SINTEF har utviklet en ny teknologi, «PingMe», som skal gjøre det lettere å finne igjen tapte fiskeriredskaper.

SINTEF har tatt for seg problemet, og utviklet en liten tag, «PingMe», som kan festes i f.eks. fiskegarn, og som deretter sender signaler til en enhet i nærheten, skriver sildelaget.no.

ID nummer

I praksis vil det fungere omtrent som et nøkkelkort foran en dørlås. Taggen innehar et ID nummer, skiller seg ut fra andre signaler under vann, og sender fra seg lokasjonen sin.

Problemet med eksisterende enheter som sender signaler under vann er at de er relativt dyre og at batteriet har kort levetid.

«PingMe» derimot, er energisparende og sender bare ut signaler når «dørlåsen» er i nærheten.

Basert på lydsignaler

- Taggen baserer seg på lydsignaler og ettersom dette heter å pinge har taggen fått navnet «PingMe», forteller gründer og forsker Tone Berg til SINTEF.

Ifølge forskeren er teknologien mulig å utnytte aktivt under fiske. Den må da kommunisere med sonar/ekkoloddet ombord, noe som åpner for bedre styring og overvåking av redskaper som flyter i vann