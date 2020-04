Lar seg ikke stoppe av koronautbruddet

Hvert år får myndighetene råd om forsvarlig høsting av 22 fiskebestander. Forskere fra Havforskningsinstituttet kommer fram til bestandsvurderinger og kvoteråd sammen med andre forskere i Det internasjonale råd for havforskning, ICES.

Kvoterådgivingen vil i all hovedsak gå som planlagt, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

På grunn av koronasituasjonen blir det ei omlegging av arbeidet med bestandsrådgivingen i ICES. I alle fall fram til 1. juli vil alt rådgivningsarbeid skje uten fysiske møter, men selve rådene kommer stort sett til å bli gitt som tidligere.

Kan gjøre bestandsvurderinger

– Stort sett har vi fått samlet inn de data som vi trenger for å vurdera bestandene. Det er data fra tokt det siste året og fangststatistikken for 2019. Det kan oppstå visse utfordringer med å få levert data i tide, dette gjelder både norske data og data fra andre land, forteller Bjarte Bogstad, som er norsk representant i ICES’ rådgivende komité (ACOM).

ICES-rutiner kommer godt med

Forskningsdirektør Geir Huse sier at det nå kommer godt med at ICES har gode rutiner for å håndtere kansellerte tokt og senere dataleveranser.

– De fleste rådene går som planlagt, men for kolmule er datagrunnlaget dårligere fordi det viktigste toktet ble avlyst. Vi samler inn prøver fra de pelagiske fiskeriene som vanlig. Foreløpig har vi stoppet prøveinnsamlingen fra fiskemottak for bunnfisk siden de har manglende tilgang på grunn av koronautbruddet, sier han.

For de viktigste bestandene for Norge er situasjonen følgende:

Nordsjøen/Skagerrak:

Rådet for brisling blir offentliggjort 14. april og rådet for nordsjøsild blir offentliggjort 29. mai. Her kommer det kvoteråd som vanlig.

For tobis bruker Norge et nasjonalt råd og ikke råd frå ICES. Tokt med «Eros» er inntil videre planlagt å gå 23.april–13.mai., og man regner med at det kommer et nasjonalt kvoteråd rundt 15. mai. Dette rådet er ei oppdatering av det nasjonale rådet som ble gitt tidligere i år.

For sei, torsk, hyse og kviting i Nordsjøen kommer kvoterådet 30. juni.

Barentshavet/Norskehavet:

Kvoterådene for nordøstarktisk torsk, hyse og sei, snabeluer, vanlig uer, blåkveite og kysttorsk nord for 62°N blir offentliggjort 16. juni. For blåkveite vil trolig rådet fra i fjor bli forlenget.

Når det gjelder de pelagiske bestandene NVG-sild, kolmule, makrell og hestemakrell kommer rådene først i september.