Lavere avgifter i 2018

Avgiftene til tjenester relatert til Kystverket går ned. Sikkerhetsavgiftene reduseres med 8,5 prosent, mens losavgiften øker med 1,9 prosent.

Foto: Kystverket

― De vedtatte avgiftene for 2018 gir en reell avgiftsreduksjon sammenlignet med forventet lønns- og prisstigning på rundt 2,5 % for 2018, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Fritaket i losberedskapsavgift for fartøy opp til 8.000 bruttotonn videreføres for å styrke nærskipsfartens rammebetingelser. I tillegg videreføres fritak i losberedskapsavgiften for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI.

Effektiviserer

Gjennom losavgiftene finansierer brukerne alle kostnadene til lostjenesten, unntatt 86 millioner kroner som staten finansierer for å styrke nærskipsfartens rammebetingelser. Lostjenestens resultat forventes å bli som budsjettert i 2017 og Kystverket fortsetter arbeidet med å effektivisere og tilpasse tjenesten til oppdragsmengden, skriver Kystverket.

De fastsatte avgiftssatsene tilsvarer de som Kystverket foreslo i en nylig gjennomført høring. Her mottok Kystverket åtte høringsuttalelser. I tillegg inneholdt seks av høringsuttalelsene innspill på losavgiftene. Mange av tilbakemeldingene på los- og sikkerhetsavgifter gjaldt effektivisering av tjenestene, samt innretning og finansiering av avgiftene.

- Samferdselsdepartementet og Kystverket vil jobbe videre med innspillene i 2018, skriver Kystverket.