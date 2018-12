Lavere krabbekvote

Totalkvoten for hannkrabber er fastsatt til 1400 tonn neste år. Det er en nedgang på 350 tonn.

Foto: Havforskningsinstituttet

- De siste årene har vi hatt et veldig høyt uttak av kongekrabbe. Nå sier forskerne at hvis dette fortsetter, så vil det kunne føre til kollaps i bestanden. Det skal ikke skje. Vi skal fortsatt ta ut godt med krabbe, det ligger i vårt forvaltningsregime, men vi må også forvalte bærekraftig, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

For hunkrabber er kvoten fastsatt til 100 tonn, og lik som i 2018. Minstemålet på 130 mm skallengde for hankrabber videreføres, mens minstemål for hunkrabber økes tilbake til 130 mm skallengde for å unngå negative konsekvenser for rekrutteringen til bestanden. Kvotene gjelder for det regulerte området øst for 26°Ø i Finnmark.

Fiskeridirektoratet har nylig hatt høring om reguleringene for fisket etter kongekrabbe i 2019 og endelig forskrift for dette fiskeriet fastsettes før årsskiftet.