Lavere pris mel og olje

- Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

- En endring i melindikatoren på -1,38 %, i oljeindikatoren på -5,24 %, etter at vi har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje. Det blir derfor endringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 11.06. 2018.

Du kan lese hele rundskrivet her.