Lavere pris og mindre volum

Så langt i år har det vært nedgang i eksporten av saltet hel torsk og klippfisk av torsk på henholdsvis 9 prosent og 20 prosent.

Det melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

I koronaperioden fra uke 9 har eksporten av saltet hel torsk falt med 12 prosent og klippfisk av torsk har falt med 26 prosent.

Eksporten av saltet hel torsk gikk ned med 52 prosent til 275 tonn i uke 24 sammenlignet med samme uke i fjor. I samme periode gikk eksporten av klippfisk av torsk ned med 6 prosent til 595 tonn.

- Selv om det har vært vekst i eksporten de siste ukene fra svært lave volumer i mai, ligger eksportvolumene fortsatt under fjoråret. De økte volumene har ført til prisfall målt i norske kroner sammenlignet med starten av året. Forrige uke var gjennomsnittlig eksportpris for klippfisk av torsk på 82,49 kroner per kilo, noe som er 8 prosent lavere enn uke 23 i år og 2 prosent lavere enn samme uke i fjor. Dette er første gang prisen på klippfisk faller under fjoråret, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Eksporten av klippfisk av sei har falt med 5 prosent så langt i år. I koronaperioden fra uke 9 til uke 24 har eksporten økt med 6 prosent, og i forrige uke økte eksporten av klippfisk av sei med 8 prosent til 781 tonn. Det er fortsatt vekst til de største markedene Jamaica og den Dominikanske republikk.

- De siste ukene har det vært jevn vekst i eksporten av klippfisk av sei til både Jamaica og den Dominikanske republikk. Selv om prisene fortsatt er over fjoråret, målt i norske kroner, ser vi at prisene faller fra de høye nivåene tidligere i år. Situasjonen i Brasil er fortsatt utfordrende, og vi har ikke registrert noe eksport til dette markedet de siste ukene, sier Pettersen.