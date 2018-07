Lavere toll til Kina

Norske sjømateksportører får 70 millioner kroner lavere toll til Kina. I går gikk tollen betydelig ned på en rekke varer.

Foto: NFD/Halvard Wensel

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i en pressemelding.

- I fjor eksporterte vi sjømat til Kina for godt over tre milliarder kroner. Dersom vi tar fjorårets eksport som et utgangspunkt, vil dette bety en tollreduksjon på over 70 millioner kroner årlig. Kina åpner opp for mer internasjonal handel. Dette er positive takter fra et stort og viktig marked, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I slutten av mai annonserte kinesiske myndigheter at de vil redusere importtollen på nesten 1 500 produkter fra land som er medlem av Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Den gjennomsnittlige tollsatsen reduseres fra 15,2 prosent til 6,9 prosent. Dette betyr at tollsatsene reduseres for over 250 sjømatprodukter fra Norge. Endringene trådte i kraft allerede i går, 1. juli.

- Dette er et signal om at Kina vil øke handelen med omverdenen. Kina vil importere mer råvarer for videre bearbeiding i Kina, og gi forbrukere bedre tilgang på varer. Lavere toll er gode nyheter for sjømatnæringen, sier Sandberg.