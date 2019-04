Leder Namdals-innovasjonen

Andrea Nogva (34) fra Rørvik blir daglig leder i InnovArena AS, og skal lede den blå innovasjonsplattformen i Ytre Namdal.

Et enstemmig styre har ansatt Andrea Nogva som daglig leder av den blå innovasjonsklyngen. 34-åringen fra Rørvik har allerede takket ja til stillingen.

– Denne jobben er det rett og slett ikke mulig å si nei til, sier Andrea Nogva i en pressemelding.

Hun tiltrer formelt som klyngeleder 1. august. Høsten 2019 åpner den regionale, blå innovasjonsplattformen InnovArena AS på Hurtigrutekaia i Rørvik sentrum. Bygget, som har et areal på 3.600 kvadratmeter fordelt over fire etasjer, gir plass til rundt 90 ansatte i et 30-talls bedrifter og utviklingsaktører innenfor marin og maritim sektor.

Allsidig

Nogva er i dag HR-leder i Moen Marin Service AS. Hun har grunnutdanning innen ledelse med fordypning innen Human Resource Management fra BI Trondheim, og påbygning innen organisasjonsatferd- og ledelse, endringsledelse, team og coaching fra BI Oslo. I den nye jobben vil også BI-utdannelsen inne prosjektutvikling og -planlegging, prosjektstyring og -ledelse komme godt med.

Vant i skarp konkurranse

I alt kom det inn søknader fra åtte godt kvalifiserte mennesker fra hele landet. Utvelgelsesprossen er gjort av styrets egen ansettelseskomité sammen med profesjonelle hodejegere. De tre beste ble innkalt til intervju.

– Det skal være et trangt nåløye å passere for å bli klyngeleder i InnovArena AS. I sluttrunden sto det mellom tre meget kompetente og dyktige kvinner, en konkurranse som Andrea Nogva til slutt vant. Styrets beslutning om å tilby henne jobben var enstemmig, og vi er svært tilfreds med at hun har takket ja, sier styreleder Paul Ingvar Dekkerhus.

Dekkerhus er administrerende direktør i Moen Marin Service AS, og Andrea Nogvas arbeidsgiver i dag. Styrelederen deltok derfor ikke i intervjugjennomføringen.

Bygge kultur for samhandling

Som daglig leder i InnovArena AS, får Nogva ansvar for å bygge en regional, blå innovasjonsplattform som det stilles store forventninger til både på Namdalskysten og i Trøndelag forøvrig. Trøndelag fylkeskommune støtter et toårig klyngeutviklingsprosjekt med til sammen 1,35 millioner kroner. Arbeidsutvalget i Nærøysund kommune diskuterer deltakelse førstkommende onsdag.

– Blå sektor har satt seg ambisiøse vekst- og utviklingsmål i den regionale næringsstrategien for Ytre Namdal. Det finnes nok av eksempler på at kultur spiser strategier til frokost, og for InnovArena blir det viktig å bygge opp en god dialog- og samhandlingskultur for nå våre mål, sier Nogva.