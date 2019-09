Legger anlegget ut for salg

Kreditorene har nå lagt ut anlegget til konkursrammede Johan B Larsen Eiendom AS ut for salg.

Driftsselskapet Johan B Larsen Fisk AS gikk i vinter konkurs, blant annet som følge av problemer rundt etableringen av drift i Skarsvåg i Finnmark. Det ble åpnet konkurs i driftsselskapet i mars, og i juli gikk også eiendomsselskapet Johan B. Larsen Eiendom AS overende på grunn av sitt kausjonsansvar overfor driftsselskapet.

Lofotposten (innlogging) skriver nå at eiendommen på Moskenes er lagt ut for salg av kreditorene DNB og Innovasjon Norge. Ifølge Advokat Arve Haakstad har flere interessenter vist interesse for anlegget.

Salget skjer som komplett anlegg, med driftsutstyr og alt som høre med for å gjenoppta virksomheten igjen, ifølge Lofotposten.