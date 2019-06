Legger grunnsteinen for raudåtefabrikk

Calanus legger i dag ned grunnsteinen for sitt nye anlegg for produksjon av mel og olje fra raudåte.

Selskapet har til nå drevet sin produksjon i leide lokaler hos Nofima i Tromsø, men har lenge vært i prosess for å etablere et eget anlegg. Etter en lengre vurdering, og med avklaringen om kvoteregime fra Fiskeridepartementet tidligere i vinter, besluttet selskapet at anlegget blir lokalisert til industriområdet Holmen i Sortland.

Fabrikkprosjektet har en total investeringsramme på NOK 170 millioner, hvorav NOK 65 millioner skal finansieres med egenkapital. Det er inngått avtaler med DnB og Innovasjon Norge om samlet lånefinansiering av NOK 105 millioner. Hovedentrepriser for hhv. prosessanlegg og bygg er tildelt Skala AS og Total Bygg og Anlegg AS.

Nødvendig å øke

- Vi er tilfreds med at Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å åpne for kommersiell høsting av raudåte, ikke minst på bakgrunn av den omfattende kunnskapen Calanus AS har brakt til veie om høsting av ressursen og om produkt- og markedsmulighetene for denne spennende råvaren. Vi har fått bekreftet tilstrekkelig markedspotensial for våre unike helse- og ernæringsprodukter, både gjennom sterk kundevekst i Norge og betydelig interesse internasjonalt. For å kunne betjene eksisterende og fremtidige kunder på en god måte er det helt nødvendig å kunne øke vår produksjonskapasitet. Vi er derfor glade for å ha fått med oss solide regionalt forankrede investorer på å finansiere selskapets investeringer når vi nå går over i en mer industriell utviklingsfase, skriver administrerende direktør Gunnar Rørstad i en pressemelding.

Inngår avtaler

Calanus AS vil nå inngå langsiktige avtaler med flere fartøyeiere om høsting og levering av råstoff basert på selskapets kunnskap og teknologi. Selskapet vil stille strenge krav både til selve råstoffet og til hvordan kvalifiserte fartøy skal utøve selve høstingen.

- Vi søker å etterleve de høyeste miljøstandardene i alle deler av vår aktivitet og vi stiller et absolutt krav om at fartøyene vi samarbeider med deler denne ambisjonen. Vi er trygg på at norske fiskere har kompetanse til å opptre bærekraftig også når det gjelder høsting av raudåte, og har full tillit til at myndighetene vil forvalte ressursen på en minst like bærekraftig måte som for andre viltlevende marine ressurser i Norge, skriver Rørstad i pressemeldingen.