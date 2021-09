Legger ned Fiskekjøpernes Forening

Fiskekjøpernes Forening (FIFOR) legges ned. Det er klart etter et møte i Svolvær i forrige uke.

På møtet måtte foreninga konstatere at «ingen har kapasitet til å påta seg lederverv, i et styre som utfører arbeidet sitt på dugnad».

I en pressemelding skriver foreningen at nedleggelsen kommer som en direkte følge av at stadig mindre av fisken som tas på land blir bearbeidet. - Det er en klar sammenheng mellom svekkelsen av FiFor som organisasjon og den nedgangen i sysselsetting og bosetting i fiskeriavhengige kystsamfunn, skriver foreninga:

- Fiskekjøpernes Forening ble etablert for snart 15 år siden som en organisasjon for frittstående fiskekjøpere og tilvirkere. Formålet var å arbeide for bedre rammebetingelser for medlemmene slik at disse kunne skape lønnsomme arbeidsplasser basert på landets rike fiskeressurser og dermed bidra til å opprettholde bosetting i kystsamfunnene.

- Konkurransevridningen som oppstår av fiskerikriminalitet og det faktum at trålernes leveringsplikt er blitt en farse, kan nevnes blant de viktigste sakene foreningen har forsøkt å endre. Mens fiskerikriminalitet er kommet på toppen av dagsorden, er det forhold at myndighetene fortsatt tillater at trålerne ikke etterlever sine plikter, ødeleggende både for verdiskapninga og rettsfølelsen langs kysten. Havressurslovens formål har foreninga understreket nærmest til det kjedsommelige, men loven etterleves i liten grad.

- Da Fifor ble stiftet i Svolvær i 2007, var 42 bedrifter representert. Når hver fjerde torsk eksporteres direkte via sentrale fryselagre og ut av landet, har det medført en utarming av produsentleddet i den grad at det ikke en gang har kapasitet til å bearbeide alt ferskt råstoff som landes. Store kvanta eksporteres ubearbeid til våre konkurrenter.

- Ved nedleggelsen har foreningen 23 medlemmer. Ingen har kapasitet til å påta seg ledervervet i et styre som utfører arbeidet sitt på dugnad.

- Det er en klar sammenheng mellom svekkelsen av FiFor som organisasjon og den nedgangen i sysselsetting og bosetting i fiskeriavhengige kystsamfunn. Når FiFor nå avvikles, forsvinner det klareste talerøret for den tradisjonelle fisketilvirkerens behov for nødvendige basisfunksjoner. Det eneste disse nå kan håpe på, sammen med sine ansatte og samfunnene rundt, er at fra nå av justeres kursen av de som er ansvarlig for fiskeripolitikken. Det vil si at de må forlate kursen som bare har hatt som mål å maksimere fortjenesten på fangstleddet på bekostning av lønnsom bearbeiding, verdiskaping og bosetning på land. Med en fornuftig fiskeripolitikk er det mulig å fordele avkastningen av våre fantastiske fiskeressurser på et rimelig vis, både til fisker og de som sørger for at fisken kommer frem til forbruker.

- Ringen ble sluttet i Svolvær 16. september 2021.

Styret i Fiskekjøpernes Forening

Steinar Eliassen, styreleder

Ann-Kristin Kvalsvik, nestleder

Geir Børre Johansen

Thorvald Giæver

Ola Henrik Telebond

Jonas Walsøe

Duncan Steel, varamedlem

Jack Robert Møller, varamedlem