Legger ned Rema-leverandør

Fiskematprodusenten Maxmat i Bodø legger gradvis ned driften. Bodøs største næringsmiddelprodusent vil i 2018 trolig stenge dørene for godt

De ansatte ble orientert tirsdag ettermiddag

– Planen er at bedriften skal legge ned steg for steg. Sommeren 2018 er planen at alt er lagt ned, sier en kilde til Avisa Nordlands nettutgave.

En av de ansatte bekrefter dette:

– Det var en sjokkmelding for oss. Dette hadde vi ikke ventet.

Administrerende direktør Sigvald Rist i eierskapet Insula avviser at det er tatt noen beslutning om å legge ned driften.

– En intern arbeidsgruppe i Insula har jobbet i litt over ett år og konkludert med å anbefale styret i Insula om å legge ned aktiviteten i Bodø, sier Sigvald Rist til an.no.

Maxmat AS ble etablert av Tor Lundbakk i 1985. Tjue år senere, etter en formidabel vekst, kjøpte Rema-gruppen seg inn i selskapet og på sensommeren i 2015, kjøpte de Lundbakk-familien helt ut.

Senere samme år ble Maxmat solgt til Insula AS som kontrolleres av Witzøe, laksemilliardærene på Frøya.

Overfor Avisa Nordland avviser Rist av beslutningen om nedlegging er tatt.

– Beslutningen, hvis det blir en slik beslutning, vil ventelig skje i april, sier Rist.