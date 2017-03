Legger ned på Ingøya

Så er det bestemt; Fjordlaks legger ned Ingøy Fisk AS – og nekter å selge anlegget. Nå blir det folkemøte.

Foto: Ingøy Grendelag

- Det er forferdelig, at én mann skal kunne bestemme at vi alle skal flytte herifra, sier fisker Arnt Johansen til Kyst og Fjord. Onsdag kveld blir det folkemøte på Ingøya, der bygda må forsøke å finne fram til hva de skal gjøre nå.

Det var i november i fjor at nyheten slo ned som en bombe i Måsøy: Fjordlaks-eier Anders Pedersen fra Ålesund vil legge ned bruket. Ikke minst at han heller ikke vil selge til andre, faller lokalsamfunnet tungt for brystet. Fjordlaks eier også Tufjordbruket på naboøya Rolvsøy, og vil åpenbart ikke ha konkurrenter så nært innpå.

- Kroken på døra for Ingøya, sa tidligere ordfører Ingalill Olsen (A) da Kyst og Fjord ba om kommentar i november.

- Ja, det er dette som er ille. I stedet for å gjøre noen enkle investeringer i anlegget, slik at anlegget fortsatt kan bestå, går han bare hen og legger ned, samt blokkerer for alle andre som vil gjøre noe. Ingøy ligger svært nært fiskefeltene, og det å måtte gå en time inn til Tufjord for å få levere, er ikke noe alternativ for de små fartøyene som drifter fra Ingøya, sier Johansen.

Siden nyheten ble kjent i høst har Måsøy kommune engasjert seg i saken, og nylig var to representanter i Ålesund for å drøfte saken med Pedersen. De kom tomhendt tilbake. I dag mandag måtte de meddele bygda i havgapet det nedslående resultatet.