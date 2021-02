Legger om designet

Fiskeridirektoratet har lagt om designet på «Min side». Mer moderne utseende og lettere å finne fram.

- Vi har hatt som mål å skape et moderne og brukervennlig design på Min side, men også et system som gjør det enklere å legge til ny funksjonalitet i Min side, skriver direktoratet.

Løsningen har fått et mer moderne utseende der det er lettere for brukerne å finne fram.

Det nye systemet, et såkalt komponentbibliotek, brukes også i utviklingen av andre digitale løsninger i Fiskeridirektoratet. Designet er en forlengelse av Fiskeridirektoratets visuelle profil og det skal styrke vår identitet. - Vi har lagt stor vekt på brukeropplevelse i utviklingen.

Sikker kommunikasjonskanal

Min side er en sikker kommunikasjonskanal med pålogging via ID-porten. Løsningen er brukertilpasset og hver enkelt som logger inn får tilgang til ulike data og systemer avhengig av hvilken rolle man har. Det innebærer for eksempel at du som privatperson får tilgang til hummerfiskeregistrering, og om du har en rolle i et fiskeriselskap får opplysninger om selskapet, inkludert fartøyinformasjon, tillatelser, m.m.

Min side er et program som kontinuerlig blir utviklet og driftet.

Tjenester i Min side i dag:

• Opplysninger om fiskeri (fartøy)-, akvakultur- og turistfiskeselskap

• Melding om rømming og gjenfangst

• Registrering av turistfiskebedrift

• Registrering for deltakelse i hummerfiske