Legger om kvoteregisteret

Fiskeridirektoratet legger om reguleringsmodellen for overregulering. Og melder at kvoteregisteret vil være mangelfullt en tid framover.

Foto: Dag Erlandsen

- Kvoteregisteret vil fra årsskiftet mangle kvoter for fartøy i lukket kystgruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Årsak til dette er omlegging av reguleringsmodell for overregulering i de ulike lengdegruppene i Finnmarksmodellen.

- Fiskeridirektoratet har som prioritert mål å få på plass kvoter i kvoteregisteret så snart som mulig på nyåret. Korrekte kvoter fremgår imidlertid av den til enhver tid gjeldende reguleringsforskriften, skriver direktoratet på egen nettside.

Regneeksempel torsk, hyse og sei nord for 62°N

Dersom et fartøy med hjemmelslengde på 10,25 meter og største lengde på 11,25 meter i fisket etter torsk, hyse og sei blir kvotene i 2017 som følger:

Fiskesort Kvotefaktorer* Kvoteenhet Kvote (rund vekt tonn) Torsk 2,5634 20,9783 53,78 Hyse 2,6435 62,0242 163,96 Sei 2,8635 63,5638 182,01

*Fartøyet har i eksempelet noen kvotefaktorer fra strukturkvoteordningen