Legger vekt på fortsatt fiskereid flåte

Fiskarlaget Nord har kommet med en høringsuttalelse i forbindelse med Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet. Viktige poeng er fortsatt fiskerieid flåte og kunnskapsbaserte beslutningsprosesser.

Høringssvaret er behandlet i arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord. De viser til høring i Stortingets kontroll og konstitusjonskomite om Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst og havfisket. Dette er Fiskarlaget Nords mening i saken:

Arbeidsutvalget vil påpeke viktigheten av å ta Riksrevisjonens funn på alvor. Riksrevisjonens rapport er grundig og oppfattes å bygge på en god forståelse av situasjon i næringen. Den oversikt over utviklingstrekk som rapporten bidrar med bør brukes konstruktivt til å justere kurs. Det må legges til rette for en utvikling i tråd med- heller enn i strid med grunnleggende målsettinger i Havressursloven og Deltakerloven. Den stabilitet og forutsigbarhet fiskeflåten behøver kan ikke oppnås dersom det til enhver tid skal være uenighet om hvorvidt næringen utvikler seg i tråd med sentrale fiskeripolitiske prinsipp og målsettinger.

Arbeidsutvalget bemerker at utviklingen i fiskerinæringen de senere år langt på vei har vært styrt av et ønske om å styrke lønnsomheten i flåteleddet. Det har vært en villet politikk å komme bort fra overkapasitet, lav lønnsomhet og subsidier. Som Riksrevisjon i sin rapport konkluderer med, så har lønnsomheten i fiskeflåten økt og den betegnes som god sammenlignet med andre bransjer. I samspill med myndighetene har næringen dermed gjort nødvendig og ønsket omstilling og tilpasning. Tilstrekkelig lønnsomhet i fiskeflåten legger til rette for utvikling og innovasjon samt rekruttering til fiskeryrket. Det bemerkes at tilretteleggingen er svært ulik i de respektive flåtegrupper.

Samtidig utfordrer effektivisering og konsentrasjon av rettigheter etablerte fiskeripolitiske prinsipper. Riksrevisjon viser gjennom sin rapport og sine konklusjoner hvordan dette skjer. Spørsmålet er hvordan å finne en omforent og akseptabel balanse mellom ulike hensyn.

Fiskarlaget Nord har over tid utviklet politikk med utgangspunkt i en virkelighetsforståelse som oppfattes lik den Riksrevisjonen bygger sine konklusjoner på. I det følgende pekes det på forslag som er fremmet som vil kunne bidra til å dempe utviklingstrekk som utfordrer fiskeripolitiske målsettinger. Formålstjenlige kursendringer og justeringer vil også kunne bidra til å opprettholde og styrke positive utviklingstrekk i næringen.

Verdikjeden må ses i sammenheng

Det er en uttalt målsetting for Fiskarlaget Nord å skape størst mulig verdi av ressursgrunnlaget. For å oppnå dette må verdikjeden ses i sammenheng.

Den differensierte kystfiskeflåten og landindustrien er gjensidig avhengige av hverandre. Også muligheten for å øke verdiskapningen i første hånd henger sammen med hvordan resten av verdikjeden lykkes. Fra landindustrien som satser på helårlige arbeidsplasser meldes det om behov for mest mulig helårlige leveranser av ulike fiskeslag fra en mangfoldig fiskeflåte.

Sesongutjevning og helårlige leveranser

En framtidsrettet kystfiskeflåte må være en leverandør av hvitfisk til landindustrien og markedene i så stor grad som mulig også utenfor vintersesongen.

Ferskfiskordningen er et tiltak som oppfattes å fungere for sesongutjevning og leveranser av hvitfisk i andre halvår. Det er grunn til å videreføre ordningen, samtidig bør den videreutvikles. Motstand mot ordningen er begrunnet i den omfordeling av ressurser den etter dagens praksis innebærer. Motstand vil kunne dempes dersom avsetningen differensieres på flåtegrupper. Dette for å legge til rette for et fiske som i større grad svarer til de omforente fordelingsnøkler mellom gruppene.

Rammevilkår for fiskeflåten må bidra til at det landes råstoff av best mulig kvalitet. Det bør stilles krav til kvalitet for at det skal kunne utløses ferskfiskbonus.

Opprettholde en differensiert kystfiskeflåte

Stortinget har vedtatt en opprydding Finnmarksmodellen, som vil bremse ombyggingen av kystfiskeflåten som skjer, og som er omstridt. Fiskarlaget Nord vil gjenta sin anmodning om at det vurderes å gjeninnføre 28 meters grensen i Finnmarksmodellen. Hensikten med grensesettingen vil være å begrense ombyggingen og nedskaleringen av den tradisjonelle kystfiskeflåten. Den tradisjonelle kystfiskeflåten er ikke bare fysisk mindre enn den største kystfiskeflåten som i dag utvikles, det er også et spørsmål om økonomi og behov for kvotegrunnlag. Forslaget må ses i sammenheng med målsettingen om en fortsatt fiskereid fiskeflåte med geografisk spredt eierskap.

Aktivitetskrav og eierskapskonsentrasjon

Kravet om at fiskeflåten skal være eid av aktive fiskere må videreføres. Kravet om en fiskereid flåte er nok en hovedårsak til at ikke fiskeflåten kjøpes opp av større økonomiske interesser enn den enkelte fisker representerer.

Med henvisning til utviklingen på eiersiden i kystfiskeflåten, og av hensyn til framtidig stabilitet i næringen bør det settes tak for tillatt eierskapskonsentrasjon i kystfiskeflåten.

Et tak for eierskap bør settes til et nivå som ikke legger unødvendige begrensinger på fiskeren, men som gjør det fortsatt legitimt å opprettholde de grunnleggende krav om differensiert og fiskereid kystfiskeflåte.

Kunnskapsbaserte beslutningsprosesser

Fiskarlaget Nord vil påpeke betydningen av at beslutningsprosesser må være kunnskapsbasert og bygge på et tilstrekkelig opplyst faktagrunnlag.

Det er naturlig at grad av utredning og forundersøkelse varierer avhengig av hva saken gjelder.

I grunnleggende saker om ressursfordeling eller utviklingen av flåtestruktur, må det stilles særlige krav til konsekvensanalyser. Betydelige endringer av fiskeflåten, og dermed kysten, må skje etter grundig prosess og interesseavveining.

Det vises i denne sammenheng til at årsmøtet i Fiskarlaget Nord nylig har bedt om særlig fokus på handtering og fordeling av strukturgevinst. Det er påpekt at det per nå mangler den kunnskap og oversikt som gir grunnlag for å ta stilling til hvordan å oppnå en rimelig og rettferdig fordeling av strukturgevinst. Det er anbefalt at det som et første steg igangsettes en helhetlig og grundig gjennomgang av relevante tema.

Dette for å fremskaffe et nødvendig bakteppe for de kommende diskusjoner.

btxt