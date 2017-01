Lei av å vente på inntekter

Nettverket av fjord og kystkommuner som er vertskap for oppdrettsnæringa, sier de er lei av å vente på at milliardnæringa lakseoppdrett skal begynne å betale noe tilbake for sin bruk av eksklusive rettigheter.

Da Stortinget i 2015 behandlet havbruksmeldinga, falt forslaget om en arealavgift ut. Istedenfor vedtok man opprettelsen av det såkalte Havbruksfondet, som skal få påfyll fra salget av nye laksekonsesjoner fra staten. Men det har ikke vært noen tilvekst i oppdrettsnæringa siden da, og dermed er det heller ikke delt ut penger via Havbruksfondet. Det er kystkommunene svært lite fornøyd med, melder NRK.

De høster gratis

Nettverkets leder, Hitra-ordfører Ole L. Haugen sier at det nå er slutt på tålmodigheten.

– Det er svært beklagelig. I dag er det sånn at private aktører høster milliarder og blir milliardærer knyttet til at de har eksklusive rettigheter i fjordene våre. Det føles mer urettferdig for hver dag som går sier Haugen til NRK.

Han får støtte av ordførerkollega i Steigen, Asle Schrøder.

– Jeg er skuffet, for å si det sånn. Vi hadde store forhåpninger om at kommunen skulle få noe igjen for tilretteleggingen og jobben vi gjør for oppdrettsnæringa, sier Asle Schrøder, ordfører i Steigen kommune.

Håper på vekst

Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark har fremdeles tro på Havbruksfondet, og ber kommunene om å smøre seg med enda litt mer tålmodighet.

– Vi som næring er opptatt av at vi må ha realistiske og reelle mulighet for vekst. Det har vi stresset. Vi både håper og forventer at statsråden legger frem et forvaltningsregime som gir gode muligheter for det, sier Ystmark til NRK.