Lerøy vurderer storsatsing

Selskapet kan komme til å bygge foredlingsanlegg til 400 millioner i Båtsfjord. De har foreløpig gjort en forstudie.

Foto: Dag Erlandsen

- Lerøy Norway Seafoods har store planer for sin aktivitet i Båtsfjord, melder NRK. En ny fabrikk vil gjøre bedriften bedre egnet til å ta i bruk ny teknologi, vurderer Lerøy Norway Seafood nå om de skal investere cirka 400 millioner kroner i Båtsfjord.

– Det er helt nødvendig å bruke teknologien hvis vi skal få et kostnadsnivå som gjør at vi kan produsere i Norge. Så dette er gode nyheter, sier produksjonsdirektør Per Gunnar Hansen ved Lerøy Norway Seafoods avdeling i Båtsfjord til rikskringkastingen.

Ordfører i Båtsfjord Geir Knutsen (Ap) er glad for at Lerøy Norway Seafoods har bygging av et nytt foredlingsanlegg i hans kommune på dagsorden.

– Dette betyr at bedriften tenker langsiktig. Det betyr at de skal være i Finnmark og Båtsfjord de neste 30 til 40 årene. Det er vi utrolig glade for, sier Knutsen til statskanalen.