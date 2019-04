Leserstorm etter aprilspøk

Kyst og Fjords aprilspøk satte nok morrakaffen i vranghalsen for mange lesere.

Med budskap om dobling av kystfiskekvota for fiskere bosatt i det samiske virkemiddelområdet ville fiskeridirektoratets saksbehandler Tore S. Krei skape levelige forhold for en hardt presset flåtegruppe. Attpåtil med utsikter om mer krabbe.

Les spøken her

Men sjølsagt var det en fleip. Og sjølsagt vet redaksjonen i Kyst og Fjord bedre enn de fleste hvilken situasjon deltakerne i åpen gruppe står i. Men vi kjenner også leserne som såpass tjukkhuda at de nok kunne tåle en litt hårete aprilspøk. Så får heller de som ikke dro på smilebåndet ha oss unnskyldt.

Vi lover å holde oss til sannheten et helt år til, med flagget heist for alle som jobber og sliter på havet.