Leter etter atomdrevet rakett

Bellona er bekymret over nyheten over at en russisk atomdrevet rakett er forsvunnet til havs i Barentshavet, men vet foreløpig ikke hva det kan ha å si for fiskeriene.

Ifølge NTB er det en rakett som ble testet i november, som ifølge kildene er på avveie i Barentshavet nord for Norge og Russland. Tre fartøyer skal være på vei for å prøve å finne den, ett av dem utstyrt for å håndtere radioaktivt materiale.

Kommunikasjonsrådgiver Thomas Theis-Haugan i Bellona, sier til Kyst og Fjord at de foreløpig ikke vet hvor alvorlig dette kan være for fiskerinæringen, men holder nå på å skaffe seg kunnskaper om det.

Uansett er Bellona bekymret over nyheten som ble kjent tidligere i dag.