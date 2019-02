Leter etter lodde ved Island

To norske fartøy er nå i gang med leting etter lodde ved Island.

Foto: Sildelaget/Petter Hepsø

Island meldte sist uke et behov for båter til leting av lodde ved Island. I tillegg til fire islandske båter som er ute på leting, meldte de to norske fartøyene «Åkerøy» og «Roaldsen»seg til tjeneste, og kastet loss fredag for kartleggingen sammen med islendingene. Begge disse båtene lå på Island og kunne på kort tid kunne være på loddefeltet, melder Sildelaget.

Rett før helga var værmeldingene gode. Med den norske deltakelsen håpet man at dette kunne bidra til at det blir satt en kvote på lodda.