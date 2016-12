Letter på avgiftene

Fiskerinæringa får lavere avgifter i det nye fiskeriåret. Både produktavgiften og Råfisklagets lagsavgift går ned til nyttår.

Foto: Dag Erlandsen

Da regjeringspartiene og mellompartiene for få uker siden kom fram til en endelig budsjettavtale, handlet det ikke bare om bilpakken. Også produktavgiften av all fangst fra registrerte fiskefartøy ble satt ned, fra 2,7 prosent i 2016, til 2,3 prosent i 2017.

Råfiskavgiften

Allerede i mai ble det dessuten kjent at lagavgiften til Norges Råfisklag settes ned. Det ble bestemt av årsmøtet i Råfisklaget. De nye avgiftene blir som følger:

Ferske produkter: 1,05 %

Ombordfryste produkter, sjøltilvirkede produkter, ombordfryste rå produkter for produksjon på land, fryste produkter pakket for konsum og halvfabrikat for videreforedling i land: 0,79 %.

Ombordtilvirket fryst fiskefilet og farse, ombordtilvirkede fryste produkter av småkval i forbrukerpakninger på inntil 1/2 kg og skalldyr i forbrukerpakninger på inntil 1 kg, renpillet muskel/rogn av bløtdyr, ombordpillede reker, samt for ombordfryste seksjoner av snøkrabbe og kongekrabbe: 0,35 %.