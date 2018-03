Lettere med nybygg

Det skal bli lettere å bygge fiskefartøy og andre båter i Norge. Fredag kom lovforslaget som endrer regelverket for Eksportkreditt Norge AS.

Foto: Dag Erlandsen

I statsbudsjettet for 2018 foreslo regjeringa ei ny låne- og garantiordning på ti milliarder kroner for kjøp av skip fra norske verft, når skipene skulle brukes i Norge. Men ordninga, som skulle omfatte finansiering av fiskebåter, ferger, brønnbåter, hurtigbåter og lignende, krevde lovendring. Etter en offentlig høringsrunde ble altgså lovforslaget lagt fram i forrige uke.

- Jeg er glad for at lånetilbudet snart er på plass. Rederne i Norge vil få bedre tilgang på finansiering, som igjen vil medvirke til økt aktivitet for verft og underleverandører i Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

- Ordninga vil kunne ha stpr betydning for aktørene i fiskerinæringa, og jeg ser fram til å følge med på dette videre, sa fiskeriminister Per Sandberg (Frp) da ordninga ble lansert i fjor høst.

Ordninga skal forvaltes av GIEK og Eksportkreditt Norge og vil vere en foreløpig treårig ordning.

- Ordninga vil bli evaluert. Det vil vere en forutsetning at GIEK gir långivergarantier på like vilkår med bankene, og at Eksportkreditt Norge gir lån på markedsvilkår. Etter planen skal ordninga være operativ i løpet av første halvår 2018, melder Nærings- og fiskeridepartementet.