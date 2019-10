Lettet over vedtak, - men fortsatt skummelt

Sjømat Norge trakk et lettelsens pust da flertallet i Fellesforbundet avviste forslaget om å utrede en oppsigelsesprosess av EØS-avtalen.

-Men Samtidig er vi bekymret over at en så tungt og stor organisasjon som Fellesforbundet er villige til å stille spørsmålstegn ved EØS-avtalen, siert fagsjef Kristin Alnes i Sjømat Norge.

- Skummel debatt

– For alle som har levebrødet sitt fra havet, enten det er fiskeren, industriarbeideren, oppdretteren eller utstyrsleverandøren, er den debatten som nå er satt i gang skummel. Vi må vokte oss for ikke å komme i en posisjon som den britene er i. Norge er et lite land med en åpen økonomi, og er helt avhengig av EØS-avtalen, sier Kristin Alnes, fagsjef industri i Sjømat Norge.

Så seint som i vår sa et stort flertall på Stortinget nei til en slik utredning. Det er også et stort flertall i befolkningen som støtter opp under EØS-avtalen.

– Sjømatnæringa er den første til å vedgå at EØS-avtalen har svakheter, særlig omfatter det for markedsadgang for sjømat. Men det hersker ingen tvil om at EØS-avtalen er det fundamentet som hele kystnæringen vår hviler på, sier Alnes.

Tuftet på sosial dumping

Sjømat Norge opplever at debatten som nå går i LO i stor grad er tufta på frykten for sosial dumping. Alnes påpeker at Sjømat Norge som arbeidsgiverorganisasjon og næringslivet har en viktig oppgave. Organisasjonen mener et sterkt og anstendig arbeidsliv er den beste vaksinen mot en polarisering av debatten.

– Det er den internasjonale handelen som har gitt Norge den velstandsutviklingen vi har hatt, og det er fortsatt omfattende internasjonal handel som skal sikre velferden vår framover. Dette gjør vi ikke ved å skape usikkerhet om den største og viktigste handelsavtalen vår, seier Alnes.

Kan ikke bli en råvareleverandør

– For sjømatnæringa vil et nytt fundament basert WTO-vilkår og Frihandelsavtalen fra 1973 redusere oss til en ren råvareleverandør uten mulighet til å møte konkurransen på det europeiske markedet. Deltakingen i EØS-samarbeidet krever en aktiv og offensiv politikk på det nasjonale området. Myndigheiene og næringslivet må sammen finne gode løsninger som gjør at vi bruker det handlingsrommet som EØS-avtalen gir, sier Alnes og tilfører:

– En utredning knyttet til EØS-avtalen må se avtalen fra denne vinkelen, og ikke som et alternativ til avtalen.