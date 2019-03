Levendelagring opp til 20 uker

Midlertididg ordning for å innhente kunnskap.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å opprette en midlertidig ordning for lagring av levende torsk i inntil 20 uker. I dag er det i utgangspunktet bare lov å lagre fisken i 12 uker.

– Vi får nå på plass en ordning som gir mulighet for å lagre fisken lenger – samtidig som vi får mer kunnskap. Kunnskap som i sin tur kan brukes for å legge til rette for fremtidens levendelagring, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en uttalelse.

Fiskeridirektoratet åpnet torsdag for at selskaper kan søke om dispensasjon fra utøvelsesforskriften.

– Dette vil gi nye muligheter for levendelagring, og det kan bidra til bedret råstofftilgang for industrien, sier fiskeriministeren.

Les mer om dispensasjonsordning for levendelagring i inntil 20 uker hos Fiskeridirektoratet.