Leverer til Grønland

Havfront AS er meget fornøyd med å ha signert den første internasjonale kontrakten for sin sløyemaskin.

Foto: Havfront AS

Selskapet har fått mye oppmerksomhet for sin kompakte sløyemaskin «Loppa», som får plass selv på små fartøyer. Så langt har Havfront AS levert åtte maskiner, med ytterligere fem i bestilling.

To av dem skal til grønlandske Polar Raajat AS som er en del av Polar Seafood.

Leveransen finner sted i april, og blir ifølge en pressemelding fra selskapet en viktig milepæl i den videre satsingen.

- Grunnen til at de velger Loppa er at maskinen er både liten, kompakt og trenger svært lite vedlikehold. Havfront takker for tilliten de har fått til å levere på Grønland, og ser frem til å montere maskinene i april/mai, sier daglig leder Marius Strømmen.

Han har stor tro på videre vekst i vest.

- Torskefisket på Grønland er sterkt økende, og alle fiskere vi har snakket med sier de må sløye og kappe fisken sin før levering. Vi ser en mottaksstruktur som ikke har sløyelinjer, og dermed må fiskeren selv sløye og kappe fisken før levering. Havfront har da et produkt som er sterkt ønsket på Grønland, og mange av de mindre fartøyene skal fornye seg. Det å ha utviklet en maskin som gjør hverdagen til fiskerne enklere er noe vi er stolt over i Havfront, sier Strømmen.