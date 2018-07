Leverte laksesild

For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten.

- Norges Sildesalgslag har for første gang fått innmelding av den Mesopelagiske arten Laksesild. Dette skjedde ved at båten Liafjord meldte inn 17 tonn Laksesild som ble solgt til Pelagia Karmsund. Skipper William Rabben melder at fisken er spredt over et stort område, men er lite samlet og er vanskelig å fange akkurat nå, skriver sildelaget.