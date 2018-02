Ligger litt foran på Fredvang

De store torskeslagene har ennå ikke slått til i Lofoten. - Jeg tror vi må vente til ut i mars, sier kaiformann Lasse Andersen ved Bjørn Gjertsen AS på Fredvang.

Foto: Erik Jenssen

Men fiskebruket på Fredvang ligger likevel litt foran fjoråret kvantitetsmessig. Det skyldes først og fremst godt vær for de som er kommet seg i drift. Fiskebruket har hatt et par garnbåter på yttersiden. Men her har ikke juksafisket slått til ennå, mens det har vært motsatt på innersiden. Her har juksaflåten fått litt torsk, mens det ennå er for tidlig for garnfiskerne.

Slo til 7. mars

- De siste dagene har vi kjøpt mellom 10- og 15 tonn daglig. Men jeg regner med at det vil ta seg kraftig opp i løpet av et par uker, sier Lasse Andersen til Kyst og Fjord.

I fjor måtte de vente til 7. mars før de kom opp i dagskvantum på over 20 tonn. Men deretter gikk det i et resten av måneden, og endte på 1100 tonn før mars var unnagjort.

Fremmedbåter på plass

Så langt er det stort sett kun hjemmeflåten som har vært i drift ved Fredvang. Sist helg kom de første fremmedbåtene, og som så vidt har rigget seg til. Andersen venter imidlertid flere båter nå, og tror at det kan bli bra med råstoff de kommende ukene.